Eishockey

17:27 Uhr

Oberliga: Der nächste Verletzte beim HC Landsberg

Der HC Landsberg (links Marius von Friderici) erwartet am Freitag den EV Lindau. Personell sieht es bei den Riverkings allerdings nicht sehr gut aus, denn ein weiterer Spieler wird verletzt länger ausfallen.

Plus Im Kellerduell der Eishockey-Oberliga setzt sich der HC Landsberg mit 2:1 in Passau durch. Der Sieg ist aber teuer erkauft. Am Freitag kommt Lindau ins Landsberger Eisstadion.

Von Margit Messelhäuser

Es war ein ganz wichtiger Sieg für den HC Landsberg: Das Schlusslicht der Eishockey-Oberliga setzte sich beim Vorletzten Passau mit 2:1 durch. Ein besonderer Sieg war es auch, da die Mannschaft auf den mit Corona infizierten Trainer Sven Curmann verzichten musste. Allerdings gibt es auch schlechte Nachrichten, denn wieder hat sich ein Spieler verletzt und wird länger ausfallen.

