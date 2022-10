Eishockey

vor 18 Min.

Oberliga: Für den HC Landsberg steht ein besonderes Derby an

Plus Die Landsberg Riverkings gastieren in der Eishockey-Oberliga am Freitag in Memmingen. HCL-Coach Curman kommt das Spiel gelegen. Am Sonntag kommt Höchstadt.

Von Margit Messelhäuser

Zum Derby fährt der HC Landsberg am Freitag nach Memmingen, ein besonderes Spiel für die Riverkings in der Eishockey-Oberliga, zudem, da die Gastgeber bislang noch hinter den Landsbergern in der Tabelle liegen. Am Sonntag ist dann der aktuelle Tabellenzweite Höchstadt zu Gast (Beginn 18 Uhr).

