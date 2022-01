Oberliga: HC Landsberg geht zwei Mal leer aus

Plus Die Landsberg Riverkings kassieren gegen Regensburg zwei Niederlagen. Corona wirbelt den Spielplan der Eishockey-Oberliga durcheinander.

Die Corona-Pandemie wirbelt den Spielplan der Eishockey-Oberliga aktuell ziemlich durcheinander: Statt gegen Regensburg und Passau ging es für die Landsberg Riverkings zwei Mal gegen Regensburg. Eine positive Überraschung gelang dem HCL dabei aber nicht. Es wurden am Sonntag nur zwei Partien in der Liga ausgetragen. Wie HCL-Trainer Fabio Carciola die Situation einschätzt.