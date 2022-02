Oberliga: Rückschlag für HC Landsberg im Kampf um Platz zehn

Plus Der HC Landsberg unterliegt in der Eishockey-Oberliga dem EV Lindau mit 3:6. Die Riverkings müssen kuriose Gegentreffer hinnehmen.

Für die Landsberg Riverkings dürfte der Kampf um Platz zehn vorbei sein: Nach der Niederlage gegen Lindau (3:6) sind die Chancen nur mehr minimal. Besonders bitter ist dabei, wie diese Niederlage zustande gekommen war.