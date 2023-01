Eishockey

vor 21 Min.

Oberliga: Zwei Gegner auf Augenhöhe für den HC Landsberg

Gegen den EV Füssen (weiße Trikots) gelang dem HC Landsberg ein perfekter Start in die neue Saison der Eishockey-Oberliga. Am Freitag ist Füssen erneut in Landsberg zu Gast.

Plus In der Eishockey-Oberliga hat der HC Landsberg am Freitag Füssen zu Gast, am Sonntag geht es nach Passau. Die Partie gegen Rosenheim könnte ein Nachspiel haben.

Von Margit Messelhäuser

„Es sind zwei Gegner mit unserer Kragenweite, da müssen wir punkten.“ HCL-Trainer Sven Curmann nimmt kein Blatt vor den Mund. Will man in der Eishockey-Oberliga zumindest noch den Play-down-Platz verlassen, dürfen er und sein Team beim Heimspiel am Freitag gegen Füssen (20 Uhr) und am Sonntag (17.30 Uhr) in Passau nicht leer ausgehen. Allerdings könnten die nächsten Ausfälle bei den Riverkings drohen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

