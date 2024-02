Eishockey

Play-offs: Der HC Landsberg kämpft Peißenberg in die Knie

Plus Vor über 1400 Zuschauern gleicht der HC Landsberg die Play-off-Serie in der Eishockey-Bayernliga gegen Peißenberg aus. Auch diesmal ist es kein Spiel für schwache Nerven.

Eines steht fest: Die Best-of-Seven-Serie in den Play-offs der Eishockey-Bayernliga ist zwischen dem HC Landsberg und den Miners Peißenberg noch nicht nach vier Spielen beendet. Nach der bitteren Auswärtsniederlage glichen die Landsberger die Serie zu Hause aus. Weiter geht’s am Freitag in Peißenberg.

Fest steht auch: Diese Serie ist nichts für schwache Nerven. Unterlagen die Landsberger in Peißenberg erst in der Verlängerung, so waren zu Hause die letzten gut 90 Sekunden Drama pur. In doppelter Unterzahl verteidigten die Riverkings ihre 3:2-Führung und brachten den knappen Vorsprung tatsächlich über die Zeit. Allerdings müssen die Landsberger schon den nächsten Verletzten verkraften.

Allerdings müssen die Landsberger schon den nächsten Verletzten verkraften.

