Play-offs: HC Landsberg spielt am Sonntag gegen Peißenberg

Der HC Landsberg will das Play-off-Heimspiel der Eishockey-Bayernliga gegen Peißenberg auf Samstag verlegen. Der Gegner stimmt nicht zu.

Am Freitag, 16. Februar startet der HC Landsberg bei den Peißenberg Miners in die Play-offs der Eishockey-Bayernliga. Das zweite Spiel hätten die Landsberger gerne auf Samstag verlegt, doch die Gegner stimmten nicht zu. So findet das Heimspiel der Landsberger gegen Peißenberg am Sonntag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr statt.

Der spätere Beginn des Spiels ist der Eiskunstlaufgala geschuldet, die ebenfalls am Sonntag in Landsberg stattfindet. Für die Verantwortlichen des HC Landsberg ist die Organisation beider Großveranstaltungen eine logistische Herausforderung. Beginn der Eisgala ist um 13.30, rund zweieinhalb Stunden sind dafür eingeplant. Bislang lockte die Veranstaltung regelmäßig Hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Abendkassen sind ab 18 Uhr geöffnet

Es bleiben dann nur wenige Stunden, um die alles für das Play-off-Spiel gegen Peißenberg zu bereiten. Auch dazu werden Hunderte Fans erwartet - zum Hauptrundenspiel in Landsberg waren 1225 Fans gekommen, der Besucherrekord in Landsberg. Auch wenn den HCL-Verantwortlichen der Samstag lieber gewesen wäre. "Es ist immer noch besser als der Dienstag- oder Mittwochabend", sagte HCL-Pressesprecher Joachim Simon. Am Dienstag, 13. Februar, startet noch der Online-Kartenverkauf, die Abendkassen am Sonntag sind ab 18 Uhr geöffnet.