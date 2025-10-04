HC Landsberg: „Für die Saisonvorbereitung natürlich nicht optimal“

Ein letztes Mal testet der HC Landsberg am Sonntag ab 18 Uhr noch, bevor es dann endgültig wieder um Punkte in der Eishockey-Bayernliga geht. Zu Gast ist der TSV Miesbach. Joachim Simon, Pressesprecher der Riverkings, sieht in der Mannschaft „einen ambitionierten Gegner und einen der Topfavoriten auf den Titel in der Bayernliga“ und informiert über den aktuellen Stand bei den Gastgebern.

