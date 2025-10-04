Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

HC Landsberg: „Für die Saisonvorbereitung natürlich nicht optimal“

Eishockey

HC Landsberg: „Für die Saisonvorbereitung natürlich nicht optimal“

Im letzten Test empfängt der HC Landsberg den TEV Miesbach. Eine Erkältungswelle macht Trainer und Spielern zu schaffen. In einem Punkt ist noch Luft nach oben.
Von Christian Mühlhause
    • |
    • |
    • |
    Auch Trainer Martin Hoffmann ist von der Erkältungswelle beim HC Landsberg betroffen.
    Auch Trainer Martin Hoffmann ist von der Erkältungswelle beim HC Landsberg betroffen. Foto: Thorsten Jordan

    Ein letztes Mal testet der HC Landsberg am Sonntag ab 18 Uhr noch, bevor es dann endgültig wieder um Punkte in der Eishockey-Bayernliga geht. Zu Gast ist der TSV Miesbach. Joachim Simon, Pressesprecher der Riverkings, sieht in der Mannschaft „einen ambitionierten Gegner und einen der Topfavoriten auf den Titel in der Bayernliga“ und informiert über den aktuellen Stand bei den Gastgebern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden