Eishockey: Sven Curmann wirft beim HC Landsberg das Handtuch

Der HC Landsberg muss sich einen neuen Cheftrainer suchen. Nach der 0:7-Niederlage gegen Memmingen bietet Sven Curmann seinen Rücktritt an. Das sind seine Gründe.

Die Bombe platzte bei der Pressekonferenz: Nach der 0:7-Niederlage gegen Memmingen bietet Landsbergs Trainer Sven Curmann dem Präsidium seinen Rücktritt an. Für den die Verantwortlichen des Eishockey-Oberligisten HC Landsberg kommt dieser Rücktritt von Curmann völlig überraschend. Frank Kurz, Präsident der Riverkings, verließ noch während der Pressekonferenz hastig den VIP-Raum.

HCL-Präsidium vom Rücktritt von Sven Curmann überrascht

"Nach den letzten Wochen und den Ergebnissen stelle ich hiermit meinen Posten zur Verfügung", sagte Curmann bei der Pressekonferenz. Dies sei sein Angebot an den Vereinsvorstand. Curmann weiter: "Es gibt in Landsberg, glaube ich keinen, der Eishockey so sehr lebt wie ich, ich habe alles investiert, was ich kann." Es werde ein Zeitpunkt kommen, an dem er auf die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, eingehen können. "Aber ich bin nicht bereit, alles alleine zu tragen."

Vonseiten des Präsidiums, das von dem Rücktritt sichtlich überrascht war, gab es direkt im Anschluss keine Stellungnahme. "Wir müssen jetzt erst mit Sven Curmann sprechen", so HCL-Pressesprecher Joachim Simon. Am Mittwoch, 22. Februar, soll das Gespräch stattfinden, teilte Simon gegenüber unserer Redaktion stattfinden. "Sven ist ein wichtiger Teil des HC Landsberg und er verdient es, dass man sich in Ruhe zusammensetzt und gemeinsam überlegt."

Der HC Landsberg muss als Vorletzter der Eishockey-Oberliga auf jeden Fall in die Play-downs gegen Klostersee antreten. Am Wochenende noch hatte Landsberg mit 3:5 beim EHC Klostersee verloren.