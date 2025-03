Termin für die Abschlussfeier des HC Landsberg steht

Während in der Eishockey-Bayernliga aktuell die Halbfinals in den Play-offs und Play-downs laufen, haben sich die Landsberg Riverkings bereits in die Sommerpause verabschiedet. Bis zur traditionellen Saisonabschlussfeier dauert es aber noch ein bisschen: Diese findet am 21. März in der Sportzentrums-Gaststätte Offside statt.

Mit einer hervorragenden Leistung hatten die Riverkings die Viertelfinale-Serie gegen Erding lange offen gehalten, erst im siebten Spiel war die Entscheidung gefallen - zugunsten der Gladiators. „Dann kam der Fasching und es war gar nicht so einfach, eine geeignete Lokation zu finden“, sagt HCL-Pressesprecher Joachim Simon. Schließlich rechnet der Verein nach dem tollen Endspurt der Mannschaft auch mit vielen Fans. „Die Feier findet jetzt am 21. März, ab 19 Uhr im Offside statt“, teilt Simon mit.

HC Landsberg versteigert die Trikots der Riverkings

Dabei findet auch wieder die traditionelle Trikotversteigerung statt - nach der vergangenen Saison hatte das Trikot von Verteidiger Dennis Neal sogar einen vierstelligen Betrag erreicht, interessant wird sein, welches Trikot diesmal die höchsten Gebote erhalten wird. Zugleich ist die Abschlussfeier meist auch eine Abschiedsfeier, denn einige Spieler werden die Riverkings wohl verlassen.

Während die Riverkings pausieren, geht in der Bayernliga der Kampf um den Meistertitel und den Klassenerhalt weiter. In den Play-offs steht es nach zwei Spielen 2:0 für Erding gegen Miesbach (5:3/2:1), Titelverteidiger Königsbrunn führt ebenfalls 2:0 gegen Ulm/Neu-Ulm (8:1/4:1). In den Play-downs steht es zwischen Dingolfing und Buchloe 1:1 (5:2/2:4) und zwischen Pfaffenhofen und Schongau 0:2 (4:5/3:7). Bereits am Dienstag, 4. März, stehen die nächsten Spiele sowohl in den Play-offs (Serie Best-of-Seven) als auch Play-downs (Serie Best-of-Five) an.