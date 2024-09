Trainer des HC Landsberg: „Es gilt, keine Zeit mehr zu verlieren.“

Der HC Landsberg biegt bei der Vorbereitung auf die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga langsam auf die Zielgerade ein. Die Riverkings tragen ihre erste Partie am Sonntag, 13. Oktober beim EHC Waldkraiburg aus. Doch zuvor stehen noch Testspiele an. Freitag geht es nach Lustenau und Sonntag kommt Buchloe an den Lech. Trainer Martin Hoffmann äußert sich über möglicherweise zu hohe Erwartungen, dem österreichischem Gegner und zwei U20-Spielern, die in den Kader rücken.

