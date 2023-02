Tolle Leistung wird mit Aufstieg bei WM-Turnier gekrönt

Plus Vier Eishockey-Spielerinnen des HC Landsberg erleben bei der U18-Weltmeisterschaft besondere Momente. Nicht nur der Turniersieg sorgt für bleibende Eindrücke.

3:1 gegen Norwegen, 3:1 gegen Ungarn, 2:0 gegen Österreich und mit dem im Penaltyschießen erreichten 1:0-Sieg gegen Italien sicherte sich die U18-Frauen-Nationalmannschaft die entscheidenden Punkte. Bereits vor Beginn des letzten Spiels gegen Frankreich bei der Eishockey-WM Division 1 stand eines fest: Die deutschen Frauen kehren zurück in die Top-Division. Am Erfolg beteiligt waren auch Spielerinnen des HC Landsberg.