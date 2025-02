Torhüter Julius Schulte ist der "Pinguin" vom Ammersee

Es war vor gut drei Jahren, als es für den jungen Sportler eine ganz besondere Motivationshilfe gab (obwohl er ohnehin motiviert bis unter die Haarspitzen ist): Bei einem internationalen Eishockey-Jugendturnier im kanadischen Aurora nahe Toronto traf der damals 17-jährige Julius Schulte aus dem Dießener Ortsteil Riederau Superstar Leon Draisaitl (29), der in Amerika als „bester Eishockeyspieler der Welt“ verehrt wird. Der gebürtige Kölner spielt zwar auf einer ganz anderen Position als der Torwart-Youngster vom Ammersee, doch mit diesem Aufeinandertreffen nebst dem gemeinsamen Foto ging schon mal ein ganz kleiner Traum in Erfüllung.

Damals stand Schulte, der seine ersten Schritte auf dem Eis in Landsberg wagte und später im Nachwuchsbereich des Augsburger EV und des EV Füssen spielte, noch im Tor der Jungadler Mannheim. Mit der U20 des achtfachen deutschen Meisters und DEL-Clubs Adler Mannheim holte er 2023 in der DNL (Deutsche Nachwuchs-Liga) die deutsche Meisterschaft. Schulte war 2019 mit seiner Mutter Barbara vom Ammersee nach Mannheim gezogen, um dort im Leistungszentrum auf höchstem Niveau zu trainieren und zu spielen.

In Kaufbeuren lieferte Julius Schulte ein sehr gutes Spiel ab

Alles für seinen großen Traum, dessen nächster Teil sich für den 20-Jährigen nach dem Umzug 2023 und Wechsel nach Krefeld erfüllt hat: Julius ist im zweiten Jahr Vollprofi steht mit der Rückennummer 30 in der DEL2 im Kasten der Krefeld Pinguine. Vor wenigen Tagen hatte der „Keeper in Gelb“ mit der Rückennummer 30 in seinem fünften Saisoneinsatz in der zweiten Liga maßgeblichen Anteil am 4:2-Sieg beim ESV Kaufbeuren. Cheftrainer Thomas Popiesch bescheinigte ihm hinterher einen „Riesenjob.“ Der 1.84 Meter große Oberbayer spielt nicht nur für seinen Stammverein Krefeld, sondern „wenn ich nicht für die Pinguine im Einsatz bin“ auch für die Füchse Duisburg in der Oberliga (20 Einsätze in der laufenden Saison). „Dank dieser Kooperation kann ich Spielpraxis sammeln“, erklärt Schulte. „Das hilft mir, da kann ich Selbstvertrauen tanken, zumal ich in der Oberliga viel mehr zu tun bekomme. Aber in der DEL2 zu spielen, ist natürlich das Tüpfelchen auf dem i.“

Julius Schulte will irgendwann in der DEL spielen. Foto: privat

Vom Ammersee an den Niederrhein, um Eishockey-Profi zu werden: Diesen Weg ist Schulte von klein auf unbeirrt, konsequent und mit riesigem Ehrgeiz gegangen. Daheim in Riederau stand jahrelang ein Tor im Garten - kein Fußball-, sondern ein Eishockey-Tor. Da übte er jede freie Minute mit Vater Marcellus. Eishockey-Torwart - das war schon immer sein Ding. „Vom ersten Tag an“, sagt er. Das Trikot von DEL-„Legende“ Dennis Endras (39) hing schon früh in seinem Kinderzimmer in Riederau.

Nach der Saison steht ein Besuch am Ammersee an

Die ersten Partien in der zweithöchsten deutschen Liga sind absolviert – sie sind ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter des jungen Sportlers, dessen ganz großes Ziel natürlich die DEL ist: „Das ist mein ganz großer Traum“. Dafür trainiert er vier- bis fünfmal die Woche, dazu kommen zwei Spiele. „Wir haben während der Saison nur einen freien Tag“, erzählt er. Und das geht erst mal auch so weiter: Die Duisburger Füchse stehen in den Pre-Play-offs, die Pinguine aus Krefeld sind Tabellendritter, haben die Play-offs (die ersten sechs Mannschaften sind sicher dabei) so gut wie sicher. So bleibt Julius wenig Zeit für einen Heimatbesuch in Riederau. „Das ist im Winter kaum möglich, wird aber im Sommer ganz sicher nachgeholt“, verspricht der „Pinguin vom Ammersee.“