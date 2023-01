Eishockey

17:15 Uhr

Trainer des HC Landsberg stellt sich vor sein Team

Plus Die Riverkings werden in den Sozialen Medien heftig kritisiert. HCL-Trainer Sven Curmann warnt beim Fan-Stammtisch vor den Folgen. Beim Eishockey-Oberligisten stehen Sponsoren-Gespräche an.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es liegen harte Wochen hinter dem Eishockey-Oberligisten HC Landsberg: Nicht nur wegen der Niederlagen, sondern auch teilweise der Leistungen der Mannschaft. Beim Fan-Stammtisch stellte sich Trainer Sven Curmann der Kritik, die in den Sozialen Medien aus dem Ruder lief. Und er warnte vor den Folgen von aus seiner Sicht unqualifizierten Kommentaren: Es stehen in diesen Tagen Gespräche mit dem Hauptsponsor an.

