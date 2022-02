Turbulentes Spiel für HC Landsberg gegen Memmingen

Plus In Memmingen fallen innerhalb von gut fünf Minuten fünf Tore. Jetzt warten zwei weitere schwere Gegner auf Landsberg. Es dürfen wieder mehr Fans ins Eisstadion.

Es waren gewisse Parallelen beim Spiel des HC Landsberg in Memmingen zum Duell vor gut zwei Wochen zu erkennen. Wieder schien die Angelegenheit nach zwei Dritteln entschieden und wieder wurde es doch noch spannend. Der Sieger war nach der Schlusssirene allerdings ein anderer.