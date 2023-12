Eishockey

14:12 Uhr

US-Boys setzen sich im „Länderspiel“ gegen den HC Landsberg durch

Plus Der HC Landsberg hält gegen das US-College-Team der Bethel Royals gut mit. Was aus Sicht von HCL-Trainer Martin Hoffmann den Unterschied ausmacht.

Von Margit Messelhäuser

Vor dem Spiel war Landsbergs Trainer Martin Hoffmann noch pessimistisch: Der Trainer des Eishockey-Bayernligisten befürchtete gegen die College-Mannschaft der Bethel Royals aus Minnesota eine heftige Niederlage. Doch für den Coach der Riverkings gab es eine positive Überraschung.

Mit dem US-Team kam auch ein in Deutschland bekannter Eishockey-Spieler: Brian Gibbons war als Aktiver unter anderem in Hannover, Berlin und Neuwied unter Vertrag, diesmal kam er als Co-Trainer des US-Teams. „Für unsere Spieler ist es eine wichtige Erfahrung, vielleicht kann sich auch der eine oder andere empfehlen“, so Gibbons. Gut eine Woche ist die Mannschaft in Deutschland, auf dem Programm standen neben dem Testspiel gegen Landsberg auch eines gegen Königsbrunn und Kaufbeuren, ehe es rechtzeitig vor Weihnachten wieder zurück nach Hause geht.

