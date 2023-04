Eishockey

18:07 Uhr

Vielleicht trifft der HC Landsberg in der Bayernliga erneut auf Klostersee

Möglicherweise kommt es in der Eishockey-Bayernliga wieder zum Spiel zwischen dem HC Landsberg (dunkle Trikots) und dem EHC Klostersee.

Anscheinend will Klostersee auch in die Eishockey-Bayernliga wechseln. Auf den HC Landsberg könnte noch ein Gerichtsverfahren zukommen.

Dass der HC Landsberg in der neuen Saison in der Eishockey-Bayernliga spielt, steht fest. Doch möglicherweise trifft man dort auch wieder auf den EHC Klostersee, der nach dem freiwilligen Rückzug der Landsberger zwar den Klassenerhalt in der Oberliga geschafft hat – die Liga aber anscheinend finanziell nicht stemmen kann.

Vonseiten des EHC Klostersee sei ihm ein entsprechendes „Ansinnen“ bekannt, teilte Frank Butz, Eishockey-Obmann des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV) auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Allerdings sei ihm nicht mehr bekannt. Einfach in den Landesverband zurückwechseln, sei aber nicht möglich. „Der DEB muss Klostersee erst mal aus der Liga freigeben“, so Butz.

