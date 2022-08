Eishockey

vor 18 Min.

Wenn in Landsberg Eishockey gegen Football antritt

Plus Normalerweise arbeitet der Landsberg X-Press mit dem HC Landsberg eng zusammen. Diesmal allerdings sind die beiden harte Rivalen.

Von Margit Messelhäuser

„Und ja nicht verletzen“, gab Sven Curmann, Trainer beim Eishockey-Oberligisten HC Landsberg, seinen Spielern mit auf den Weg. Eigentlich nicht die richtige Einstellung, wenn es in ein Spiel geht, in dem Fall aber schon. Zur Auflockerung des harten Vorbereitungsprogramms trat seine Mannschaft nämlich gegen den Landsberg X-Press an: im Flagfootball.

