Eishockey

vor 17 Min.

Wie gelingt dem HC Landsberg der Start in die Rückrunde?

Für den HC Landsberg steht der Start in die Rückrunde an: Am Freitag erwarten die Riverkings zu Hause die Devils Ulm/Neu-Ulm.

Plus Die Landsberg Riverkings sind in der Eishockey-Bayernliga diesmal nur am Freitag im Einsatz. Mit den Devils Ulm/Neu-Ulm kommt ein unangenehmer Gegner.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der Gast des HC Landsberg dürfte auf Revanche aus sein: Am Freitag, ab 20 Uhr erwarten die Riverkings zum Start in die Rückrunde der Eishockey-Bayernliga die Devils Ulm/ Neu-Ulm. Erst am vergangenen Sonntag setzten sich die Landsberger in Ulm nach einem spannenden Kampf mit 7:5 durch.

„Natürlich werden die Ulmer heiß auf das Rückspiel sein“, erwartet Landsbergs Trainer Martin Hoffmann erneut ein packendes Spiel. Inklusive Vorbereitung haben die Landsberger nun drei Begegnungen gegen die Devils gewonnen. Um auch den vierten Sieg einfahren zu können, müsse man aber einige Änderungen vornehmen, kündigt Martin Hoffmann an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen