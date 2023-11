Wie können sich Eishockey-Spieler besser schützen?

Plus Nach dem Tod von Eishockey-Profi Adam Johnson wird über den Halsschutz diskutiert. HCL-Teammanager Michael Grundei geht noch einen Schritt weiter. Doch es gibt ein Problem.

Der tragische Tod des Eishockey-Profis Adam Johnson war nicht nur in den Eisstadien am vergangenen Wochenende großes Gesprächsthema. Dem 29-Jährigen wurde bei einem Sturz von der Kufe eines Gegners der Hals aufgeschlitzt, für ihn kam jede Rettung zu spät. Nun wird über einen Halsschutz auch im Erwachsenenbereich diskutiert. Michael Grundei, Vizepräsident des HC Landsberg und Teammanager, würde sogar noch einen Schritt weitergehen.

David Amort, Spieler der Landsberg Riverkings, hat ein spezielles Shirt mit integriertem Halsschutz bereits bestellt. „Der Tod von Adam Johnson hat mich schon zum Nachdenken gebracht“, sagt der 21-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Amort ist auch einer der vergleichsweise wenigen, die in der Bayernliga mit Gesichtsgitter spielen, obwohl er nicht mehr müsste. „Ein Freund von mir hat erst vor Kurzem einen Kieferbruch erlitten, weil er einen Schläger ins Gesicht bekommen hat“, sagt Amort. Ohne Gitter zu spielen, komme für ihn nicht infrage: „Solange ich kein Profi bin, nehme ich das Gitter nicht ab.“