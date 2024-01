Eishockey

Wird es ein Sechs-Punkte-Wochenende für den HC Landsberg?

Der HC Landsberg (vorne Dennis Neal) geht in die kommenden beiden Spiel als Favorit.

Plus In den nächsten beiden Spielen der Eishockey-Bayernliga ist der HC Landsberg klarer Favorit. Mit Dorfen kommt am Freitag aber ein unberechenbarer Gegner.

Von Margit Messelhäuser

Als sensationeller Tabellenvierter geht der HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga ins Jahr 2024. Wollen die Riverkings aber weiter um die Play-off-Plätze mitspielen, müssen am Freitag und Sonntag unbedingt Punkte her - wenn irgend möglich alle sechs. Mit Dorfen und Geretsried warten zwei Gegner aus dem Tabellenkeller, doch vor allem Dorfen ist unberechenbar: Die Eispiraten scheinen in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken, jedenfalls ist der Ex-Landsberger Randy Neal als Trainer zurückgetreten.

Es klingt nicht gut, was auf der Homepage des ESC Dorfen zu lesen ist: Die Verträge mit den Spielern und Trainern könnten nur bis Ende Januar eingehalten werden, dann müsse neu verhandelt werden. Daraufhin habe Randy Neal selbst die Zusammenarbeit aufgekündigt. Dennoch würden die Eispiraten, so wird Dorfens Eishockey-Chef Manfred Detterbeck zitiert, mit drei kompletten Blöcken in Landsberg antreten. Auch für HCL-Trainer Martin Hoffmann eine schwierige Situation. "Wir wissen unter diesen Voraussetzungen nicht, wie Dorfen antreten wird, eventuell mit mehreren jungen Spielern."

