Zum Bambini-Turnier des HC Landsberg kommen auch Teams aus dem Ausland

Während die „großen Riverkings“ ihre Sommerpause genießen, steht für die „kleinen Riverkings“ noch ein Höhepunkt an: Am Wochenende 15./16. März lädt der HC Landsberg wieder zum Reisacher-Cup ein. 16 Bambini-Mannschaften nehmen an diesem Nachwuchs-Eishockey-Turnier für Kinder zwischen sechs und acht Jahren teil, auch der HC Landsberg ist mit zwei Teams vertreten.

An zwei Tagen geht es nicht nur in der Landsberger Eishalle richtig rund, fast das gesamte Sportzentrum ist fest in den Händen der Eishockey-Teams. Unter den 16 Mannschaften befinden sich auch in diesem Jahr wieder drei Teams aus dem Ausland. So treten neben dem HC Meran und den HC Falcons Brixen (beide Italien) auch das österreichische Team des EHC Lustenau an. Überhaupt haben die meisten Teams in diesem Jahr eine längere Anfahrt vor sich - die Nachbarn aus Augsburg oder Memmingen sind diesmal nicht vertreten. Dafür aber der Titelverteidiger Kölner EC Junghaie, diese setzten sich im Vorjahr im Finale gegen den Augsburger EV durch, die erste Mannschaft des HC Landsberg hatte Platz 3 belegt.

In Landsberg ist auf und neben dem Eis viel geboten

Ab 8.30 Uhr geht es am Samstag auf dem Eis rund, um alle Spiele über die Bühne zu bringen, finden immer zwei Partien parallel statt. Die Platzierungsspiele finden am Sonntag ab 12.30 Uhr statt, der Eintritt zu diesem Turnier ist frei. Der Förderverein des HC Landsberg, der dieses Turnier schon seit Jahren ausrichtet, hat auch diesmal wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert - unter anderem gibt es eine Tombola mit mehr als 1500 Preisen. Überhaupt hat das Organisations-Team um Sabine Frehner enorm viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt und auch beim Turnier selbst sind viele Mitglieder des HC Landsberg im Einsatz.

„Gerade die Schiedsrichter sind bei uns immer eine große Baustelle“, verriet Sabine Frehner - da erhielt sie in diesem Jahr unter anderem Unterstützung durch Riverkings-Co-Trainer Dominic Weis, der ebenso wie Stephan Sailer oder Ex-Verteidiger Markus Jänichen die Spiele leiten wird. Auch Dany Sailer und Markus Krämer sind schon seit Jahren dabei - und die Liste der vielen Helfer lässt sich noch lange fortführen. Schließlich ist auch im Hintergrund viel zu organisieren - von den Urkunden über das Programmheft bis hin zur Verpflegung der Zuschauerinnen und Zuschauer - wie gewohnt ist ein großes Kuchenbuffet vorbereitet.

Folgende Teams nehmen teil: Gruppe A: HC Landsberg (A), Young Crashers Chemnitz, HC Meran, Young Dragons Herford; Gruppe B: Young Bulls Halle, Jungeisbären Regensburg, Mighty Dogs Schweinfurt, EHC Lustenau; Gruppe C: HC Landsberg (B), HC Falcons Brixen, Jungfüchse Duisburg, ESG Hannover; Gruppe D: Kölner EC Junghaie, EV Landshut, Türkheim Celtics, TEV Miesbach.