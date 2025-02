Die Eisgala des HC Landsberg ist wieder ein Publikumsmagnet

Die milden Temperaturen machten Christine Dirauf etwas Sorgen, doch die waren unbegründet: Auch in diesem Jahr war die Eisgala des HC Landsberg hervorragend besucht - die Arbeit der Abteilungsleiterin Eiskunstlauf und ihrem Team wurde belohnt. Das Programm konnte sich auch sehen lassen: Neben international erfolgreichen Läuferinnen und Läufern bekam auch der Nachwuchs eine breite Bühne, die er eindrucksvoll nutzte. Nicht zuletzt der Eiskunstlauf-Nachwuchs des HCL, der zurecht viel Applaus erhielt

Kurz vor Beginn der Eisgala gab es tatsächlich noch freie Plätze auf der Sitztribüne, doch wer darauf spekuliert hatte, hatte sich verrechnet, denn pünktlich zum Start waren auch die Stehplätze rar geworden. Rund 1500 Besucher und Besucherinnen ließen sich das sehenswerte Programm nicht entgehen. „Wir sind auf jeden Fall zufrieden“, freute sich Christine Dirauf - wieder war es ihr gelungen, ein eindrucksvolles Programm zusammenzustellen, wie auch Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, die Schirmherrin war, bei der Begrüßung betonte.

Die Stars freuen sich über die Auftritte der jungen Talente

Schon zu den „Dauergästen“ gehören inzwischen Jennifer Jansen Van Rensburg und ihr Partner Benjamin Steffan. „Hier ist es immer wahnsinnig cool, das ist so toll organisiert, es macht einfach riesig Spaß“, sagte Steffan nach seinem ersten Auftritt. Mit seiner Partnerin zeigte er ein tolles Programm im Eistanz. „Gerade für uns ist es wichtig, uns bei solchen Events zeigen zu können“, fügte Jennifer Jansen Van Rensburg an. Und was beiden besonders gut in Landsberg gefällt: „Hier treten nicht nur Spitzenläufer und -paare auf, hier bekommt auch der Nachwuchs eine große Bühne, das ist super.“

Icon Vergrößern Annika Hocke und Robert Kunkel waren zum ersten Mal bei der Eisgala in Landsberg und präsentierten ein beeindruckendes Programm. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Annika Hocke und Robert Kunkel waren zum ersten Mal bei der Eisgala in Landsberg und präsentierten ein beeindruckendes Programm. Foto: Christian Rudnik

Der Nachwuchs des HC Landsberg hatte mit dem Eröffnungstanz auch gleich das Publikum mitgenommen: Rund 80 Kinder und Jugendliche zeigten eine richtig schöne Darbietung, die Zuschauer klatschten mit und alles war bereitet für faszinierende Stunden im Eisstadion. Dabei zeigten einige Läuferinnen und Läufer auch großes Improvisationstalent: „Es war eigentlich nichts so, wie abgesprochen“, verriet Jennifer Strauß, die Mutter der bayerischen Meisterin Isabell Strauß (München): „Sie hat einfach das gemacht, was ihr Spaß macht.“ Der Spaß stand auch im Vordergrund beim Auftritt des legendären Männerballetts des HCL, der schon ein bisschen für Faschingsstimmung mit den Partyhits sorgte.

Icon Vergrößern Aus Chemnitz reisten die deutschen Vizemeister Anni Jahnke und Tim Fünfer an. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Aus Chemnitz reisten die deutschen Vizemeister Anni Jahnke und Tim Fünfer an. Foto: Christian Rudnik

Einige Läuferinnen und Läufer waren aber auch das erste Mal in Landsberg - so die frischgebackenen deutschen Vizemeister Anni Jahnke (12) und Tim Fünfer (17). Wobei Fünfer bereits vergangenes Jahr in Landsberg war und damals verriet, dass er eine Partnerin suche - die hat er mit Anni Jahnke gefunden und die beiden feierten gleich den ersten Erfolg. In Landsberg zeigten sie, das die Vizemeisterschaft noch lange nicht das Ende ihrer Karriere sein muss. Ganz begeistert war auch Annis Mutter Yvonne: „Wir haben uns wahnsinnig gefreut, als wir eingeladen wurden.“ Und von der Organisation ist sie hellauf begeistert.

Wie auch Annika Hocke und Robert Kunkel, die vor Kurzem bei der Europameisterschaft im Eiskunstlauf Platz acht belegten. Die beiden boten eine spektakuläre Show, die so manchem den Atem stocken ließ. „Wir haben extra Show-Elemente eingebaut, die wir bei einem Wettkampf eigentlich nicht zeigen dürfen“, verriet Robert Kunkel. Faszinierend waren auch die Hebefiguren, doch „da hab ich vollstes Vertrauen zu Robert“, verriet Annika Hocke. Und sofort nahmen sich beide Zeit, als eine Zuschauerin ihnen zu der tollen Show gratulierten. „Wir dürfen auch bei Holiday on Ice auftreten, aber da kommt man mit den Zuschauern nicht in Kontakt, das ist richtig toll hier“, freuten sie sich - und versicherten, gerne wieder in Landsberg auftreten zu wollen. Christine Dirauf und ihr Team haben wieder hervorragende Arbeit geleistet.