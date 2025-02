Für die Eiskunstlauf-Gala des HC Landsberg läuft der Countdown

Am Freitagabend bestreitet der HC Landsberg sein sechstes Play-off-Spiel in der Eishockey-Bayernliga - am Samstag gehört die Eishalle den Eiskunstläufern. Ab 14 Uhr lädt die Abteilung des HC Landsberg wieder zur legendären Eisgala ein. Neben Nachwuchsläufern aus dem eigenen Verein und der Umgebung sind auch internationale Spitzenläufer am Start.

Seit Monaten bereitet sich Eiskunstlauf-Abteilungsleiterin Christine Dirauf auf die Eisgala vor und was sie und ihr Team auf die Beine gestellt haben, ist auch in diesem Jahr beeindruckend. So werden beispielsweise Annika Hocke und Robert Kunkel antreten, die erst vor Kurzem bei der Europameisterschaft noch den achten Platz belegten. Das Paar bietet aber auch ein hervorragendes Showprogramm, die beiden werden immer wieder für Holiday on Ice gebucht und auch in Landsberg darf man auf ihre Darbietungen gespannt sein. Schon bestens bekannt sind Jennifer Jansen Van Rensburg und Benjamin Steffan: Sie begeisterten das Landsberger Publikum bei jedem ihrer Auftritte.

Landsbergs Eiskunstläufer bereiten sich sein Monaten vor

Doch nicht nur internationale Spitzenläufer sind zu sehen, auch der Landsberger Nachwuchs trainiert seit Monaten eifrig für diese Gala. „Die Kinder sind schon ganz nervös und freuen sich riesig darauf“, sagt Christine Dirauf. Nicht zu vergessen auch die Väter der Eiskunstlauf-Kinder, die das Publikum diesmal in die Welt des Wintersports entführen. Um dieses Event stemmen zu können, helfen auch viele Eltern der Eiskunstlauf-Kinder mit, es wird Kuchen gebacken und überall dort angepackt, wo es nötig ist. Der Eintritt zur Eisgala ist frei, Spenden sind natürlich willkommen. Die fürs Wochenende angesagten milden Temperaturen verursachten Christine Dirauf zunächst etwas Sorgen, auf der anderen Seite besteht dadurch die Möglichkeit, sich in der Pause ein bisschen aufzuwärmen.