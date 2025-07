Der neue Trainer des Fußball-A-Klassisten TSV Rott bringt Bundesliga-Erfahrung mit

Lange Zeit lag der TSV Rott in der Fußball-A-Klasse 8 auf Meisterkurs. In der Schlussphase der Saison schwächelte der Kreisklassenabsteiger jedoch, sodass Hohenpeißenberg noch vorbeizog und sich den Titel sicherte. Auch die zusätzliche Aufstiegschance in der Relegation verspielten die Rotter, da beide Partien gegen Hofstetten verloren gingen. Das Relegations-Rückspiel vor 500 Zuschauern in der Lechreingemeinde war gleichzeitig auch die Abschiedspartie für Coach Pascal Jaensch. Jetzt haben die Rotter einen prominenten Nachfolger für Jaensch gefunden.

Pascal Jaensch, der vor zwei Jahren aus Böbing nach Rott kam, beendete aus beruflichen Gründen sein Engagement beim A-Klassisten. „Ich bin zukünftig noch mehr unterwegs und kann so keinen geregelten Trainingsbetrieb sicherstellen“, erklärte Jaensch. Bei der Suche nach einem neuen Trainer wurde der TSV nun im eigenen Ort fündig. Andreas Görlitz, der frühere Profi, der 104 Spiele für den FC Bayern, den TSV 1860 München und den Karlsruher SC absolvierte und auch zweimal in der Nationalmannschaft stand, wird die Rotter in der kommenden Saison trainieren.

Abteilungsleiter des TSV Rott erhofft sich einen Schub

„Wir freuen uns riesig, dass Andy uns zugesagt hat“, war TSV-Fußballchef Michael Welzmiller nach der Einigung mit dem Lokalmatadoren völlig aus dem Häuschen. „Das wird der Mannschaft einen riesigen Schub geben, die Jungs sind alle begeistert von einem so hochkarätigen früheren Spieler trainiert zu werden“, ergänzte Welzmiller nach dem Personalcoup, der sich in Windeseile im Ort herumsprach und für große Euphorie sorgte. „Mir ist es wichtig, dass alle Spaß am Fußball haben“, erklärte Görlitz, der die Mannschaft nicht alleine coachen wird, seine grundsätzliche Maxime. Uwe Hoy, der das Team vor zehn Jahren schon einmal betreute und der danach andere Teams aus der Region trainierte, wird den ehemaligen Profi als Co-Trainer unterstützen.

Uwe Hoy kehrt als zweiter Coach zum TSV zurück

„Uwe kennt die Liga und die Mannschaft, das ist sehr wichtig“, meinte Görlitz. „Ich musste nicht lange überlegen. So eine Chance zusammen mit Andy ein Team zu betreuen, muss man einfach nutzen“, bekannte Hoy. „Ich muss die Jungs jetzt erst einmal kennenlernen, aber das wird mit Unterstützung von Uwe sehr einfach“, erläuterte der 43-jährige Ex-Profi Görlitz, der nach dem Ende seiner aktiven Karriere ins Musikgeschäft einstieg, dem er auch jetzt treu bleiben wird. „Dann müssen wir schauen, dass die konditionellen Grundlagen geschaffen werden,“ kündigte Görlitz viel schweißtreibende Einheiten für seine neue Truppe an. „Das wird aber hauptsächlich auf dem Platz und in Spielformen passieren“, gab er gleichzeitig etwas Entwarnung. Läufe auf den Rotter Kalvarienberg mit dem Medizinball in der Hand, wie schon einige Spieler befürchteten, wird es unter Görlitz nicht geben.