„Eigentlich war’s eine bescheuerte Idee“: Ultraläufer will 1307 Kilometer laufen

Fünf Tage bei Temperaturen bis 42 Grad durch die jordanische Wüste laufen und dabei täglich zwischen 38 und 58, gesamt 226,7 Kilometer, bei extremsten Bedingungen zurücklegen – das ist für „normal“ tickende Menschen schon so gut wie nicht vorstellbar. „Natürlich muss man dafür ein bisschen verrückt sein“, gab Extrem-Läufer Ingo Kruck (54) aus Denklingen im Herbst 2023 nach dem Ultra-Wüstenrennen im „Wadi Rum“ (auf Deutsch: „Tal des Mondes“) zu. Doch das war im Vergleich zu dem, was der Marketingleiter des schwäbischen Laufschuh-Herstellers „Joe Nimble“ jetzt zusammen mit dem Südtiroler Jens Kramer (45) vorhat, zwar die bis dahin „außergewöhnlichste Herausforderung“, aber letztlich eine noch relativ leichte und überschaubare Übung: „Ich hätte damals am nächsten Tag noch Spaß am Marathon in der Wüstenstadt Petra gehabt“, erzählt er.

