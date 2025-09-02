Nach dem missglückten Rekordversuch plant Extremläufer Kruck neue Herausforderungen

1307 Kilometer in weniger als 21 Tagen auf der Fernwanderroute „Gröna Bandet“ (Grünes Band) in Lappland, im Skanden-Gebirge zwischen Schweden und Norwegen – das war – wie berichtet - ihr großes Ziel. Doch die Rekordjagd am Polarkreis des Denklinger Extrem-Läufers Ingo Kruck (54) und seines Südtirolers Freundes Jens Kramer (45) war schon nach viereinhalb Lauftagen und 220 Kilometern zu Ende. Statt Messing-Plakette für den „FKT“ („Fastest Known Time“, also neuem Rekord), gab’s eine Untersuchung im Krankenhaus von Kiruna – und ein schnelles Ende des Rekordversuchs.

