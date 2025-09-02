Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Extremsportler Ingo Kruck schmiedet nach misslungenem Rekordversuch neue Pläne

Extremsport

Nach dem missglückten Rekordversuch plant Extremläufer Kruck neue Herausforderungen

Ingo Kruck aus Denklingen muss seinen Rekordversuch am Polarkreis abbrechen. Er bringt eindrucksvolle Erlebnisse mit - und gleich wieder neue Ziele.
Von Thomas Ernstberger
    • |
    • |
    • |
    Extremsportler Ingo Kruck an seinem letzten Tag in Hemavan/Lappland.
    Extremsportler Ingo Kruck an seinem letzten Tag in Hemavan/Lappland. Foto: Jacob Zocherman

    1307 Kilometer in weniger als 21 Tagen auf der Fernwanderroute „Gröna Bandet“ (Grünes Band) in Lappland, im Skanden-Gebirge zwischen Schweden und Norwegen – das war – wie berichtet - ihr großes Ziel. Doch die Rekordjagd am Polarkreis des Denklinger Extrem-Läufers Ingo Kruck (54) und seines Südtirolers Freundes Jens Kramer (45) war schon nach viereinhalb Lauftagen und 220 Kilometern zu Ende. Statt Messing-Plakette für den „FKT“ („Fastest Known Time“, also neuem Rekord), gab’s eine Untersuchung im Krankenhaus von Kiruna – und ein schnelles Ende des Rekordversuchs.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden