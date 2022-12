Bayerisches Derby im Pokal: Kauferinger Red Hocks empfangen München

Lech gegen Isar: Die Red Hocks aus Kaufering empfangen München im Pokal, wollen gewinnen und nach Berlin fahren – zum größten Floorball-Event des Jahres.

In ihrem letzten Spiel des Jahres bitten die Red Hocks am Samstag den FC Stern zum Floorball-Pokalachtelfinale im Sportzentrum Kaufering um 18 Uhr. Erste gegen zweite Liga: eine klare Angelegenheit? Eher nicht, denn die Münchener sind in Topform.

Die „Final Four“ ist das größte Floorballevent in Deutschland. In der berühmten Berliner Max-Schmeling-Halle, vor Tausenden Zuschauern, spielen die letzten vier Mannschaften an einem Wochenende den Pokalsieger aus. Hier dabei zu sein ist auch der erklärte Wunsch der Red Hocks. Zweimal klappte das bisher: 2014 schied man auf Föhr im Halbfinale aus, und zwei Jahre später stießen die Kauferinger in Döbeln sogar ins Endspiel vor. Dem aufstrebenden FC Stern München gelang in der Vereinsgeschichte noch keine Teilnahme in der Endrunde.

Floorball: FC Stern München ist Aufstiegsaspirant

Zwischen beiden Teams kam es heuer Saison schon zu Begegnungen: In der Vorbereitung sowie in der Bundesligapause gab es zwei Testspiele, welche die Red Hocks knapp gewinnen konnten.

Für die Mannschaft aus der Landeshauptstadt läuft die Saison in der Liga einwandfrei. Mit 15 Punkten aus fünf Spielen und einer Tordifferenz von 69:19 liegt der FC Stern verdient auf Platz eins in der zweiten Floorball-Liga. Im Pokal warf München den Zweiligisten Halle und den Regionalligisten SG Augsburg/Nordheim raus. Zweitliga-Nordvertreter Baltic Storms strich nach der Auslosung freiwillig die Segel. Den Red Hocks ihrerseits gelang vergangenen Samstag nach einem starken Comeback gegen die Dragons Bonn ein wichtiger 6:5-Sieg in der Bundesliga.

Erkältung und Co. : Es drohen Ausfälle

Für Kauferings Topscorer Moritz Leonhardt ist es ein besonderes Duell, er trifft auf seinen Jugendverein. Aber auch für Münchens besten Punktesammler hat es die Partie in sich: Luis Rüger läuft mit einer Doppellizenz bei den Red Hocks in der 1. FBL auf und ist deshalb am Lech ein bekanntes Gesicht. Im Pokal hat die Erstlizenz allerdings Vorrang, weswegen er am Samstag ins Trikot des FC Stern schlüpft.

Ganz sorgenfrei sind die Kauferinger derzeit nicht: „Wir spüren die aktuelle Krankheitswelle, sie macht gerade den Großteil unserer Ausfälle aus“, schildert Trainer Markus Heinzelmann. Dazu kommen Verletzungen; die beiden Kauferinger Finnen Leevi Väänänen und Tero Laitinen sind bereits im weihnachtlichen Heimaturlaub. Der FC Stern aus München habe bereits Erstliganiveau, sagt der Headcoach der Red Hocks. „Klar ist aber auch: Wir sind zuversichtlich und wollen auf jeden Fall in die nächste Runde.“ (AZ)