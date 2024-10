Bei den Red Hocks Kaufering muss die Einstellung stimmen

Nicht nur auf Wiedergutmachung sind die Floorballer der Red Hocks Kaufering in der 1. Bundesliga aus, auch um endlich aus dem Tabellenkeller zu kommen, soll endlich der erste Sieg her. Am Samstag sind ab 18 Uhr die Floor Fighters Chemnitz zu Gast - keine einfache Aufgabe, doch wenn die Einstellung stimmt, ist Kauferings Trainer Daniel Nustedt überzeugt, ist auch gegen den Tabellensechsten etwas möglich.

Wollen die Kauferinger nicht komplett den Anschluss an die untere Tabellenhälfte verlieren, müssen sie endlich einen Dreier einfahren. Eigentlich war dieser bereits im Heimspiel gegen Holzbüttgen eingeplant, doch da waren die Kauferinger mit 2:12 untergegangen, nach einer indiskutablen Leistung. „Wir müssen unsere Fans entschädigen“, blickt Nustedt auf diese Klatsche zurück. Und was möglich sein könnte, habe die Mannschaft - trotz der Niederlage - in Weißenfels gezeigt. Nur das Mitteldrittel konnte der vielfache Rekordmeister mit 3:2 für sich entscheiden, die anderen beiden Drittel blieben unentschieden und so unterlag Kaufering nur knapp mit 3:4. „Da hat die Einstellung gestimmt und mit dieser müssen wir auch in das Spiel gegen Chemnitz gehen“, so der Kauferinger Trainer.

Kauferings Kapitän ist wieder im Training

Was den Kader betrifft, so kann er kaum Entwarnung geben - einige Kranke haben sich zurückgemeldet, andere dafür krank abgemeldet. So konnten die Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen nicht alle optimal genutzt werden. Dennoch gibt es eine positive Nachricht: Kapitän Benedikt Richardon ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. „Er hat uns nicht nur spielerisch gefehlt, sondern auch von seiner Mentalität“, sagt Daniel Nustedt. Ob es allerdings schon für einen Einsatz am Samstag gegen Chemnitz reiche, müsse kurzfristig entschieden werden. Die Partie beginnt um 18 Uhr im Kauferings Sportzentrum.