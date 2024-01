Floorball

Bittere Niederlage für die Red Hocks im Floorball-Pokal

Plus Die zweite Mannschaft der Red Hocks Kaufering trifft im Achtelfinale zu Hause auf Quedlinburg. Am Ende vergeben die Kauferinger zu viele Chancen.

Es war ein ausgesprochen bitterer Abend für die Red Hocks: Das Regionalliga-Team der Kauferinger Floorballer dominierte eigentlich die Partie gegen den Zweitligisten aus Quedlinburg, schafften es sogar in die Verlängerung. Doch am Ende war das Glück aufseiten der Gäste, die in der 8. Minute der Nachspielzeit den 4:3-Siegtreffer erzielten. Pech hatten die Kauferinger aber schon in der 1. Spielminute.

Denkbar schlecht begann die Partie für das Regionalliga-Team, in dem auch die Kauferinger Kultspieler Maxi Falkenberger, Marco Tobisch, Justus Wende oder Rasso Schorer antraten. Denn nach sechs Sekunden zappelte der Ball schon im Tor von Dominik Fellner. Damit nicht genug, beim Schuss von Tom Fiedler hatte Marc Lippert den Schläger ins Gesicht bekommen und mit einer blutenden Wunde am Auge war für ihn die Partie schon beendet.

