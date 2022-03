Bundesliga: Aufholjagd der Red Hocks Kaufering wird nicht belohnt

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering laufen in Chemnitz schnell einem Rückstand hinterher. Im zweiten Drittel macht es der Vorletzte der Bundesliga noch mal spannend.

Es wären die sogenannten „Big Points“ gewesen für die Floorballer der Red Hocks Kaufering. Beim Tabellenfünften hätte das Bundesligateam mit einem Sieg einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller machen können – doch es sollte nicht sein. Kapitän Marco Tobisch ordnet das Spiel ein.