Floorball

vor 18 Min.

Bundesliga: Extrem wichtige Punkte für die Red Hocks Kaufering

Plus Die Kauferinger Bundesliga-Floorballer setzen sich in Schenefeld durch. Bereits in Hamburg deutet sich trotz der Niederlage ein klarer Aufwärtstrend an. Was der Grund dafür ist.

Von Margit Messelhäuser

Die Floorballer der Red Hocks Kaufering haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt: In Schenefeld fuhr das Team um Kapitän Marco Tobisch einen wichtigen 8:5-Erfolg ein. Schon im Spiel zuvor gegen Hamburg waren die Bundesliga-Floorballer nah am Erfolg, und der Aufwärtstrend hat ein Grund.

