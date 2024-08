Bundesliga-Kader der Red Hocks Kaufering füllt sich

Am Samstag, 10. August, erwartet die Red Hocks im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die neue Saison der Floorball-Bundesliga ein echter Härtetest: Ihr Ehemaliger Tino von Pritzbuer und sein UHC Waldkirch-St.Gallen, Kauferings Partnerverein aus der Schweiz, kommen zum Testspiel. Zudem geben die Lechfloorballer vier weitere Vertragsverlängerungen bekannt: Torwart Dominik Bürger, Allrounder Raphael Heinzelmann sowie die beiden Angreifer Enge Nguyen und Benedikt Richardon bleiben.

„2.0, servus Kaufering“, sagt Thanh Long Nguyen, kurz Enge. Der bissige Zweikämpfer aus Tschechien mit vietnamesischen Wurzeln geht in seine zweite Saison bei den Red Hocks. In der vergangenen Saison kam der Angreifer in 15 Spielen auf zwei Assists. „Super beliebt in der Kabine und einer, der richtig Energie aufs Feld bringt”, lobt Headcoach Daniel Nustedt.

Raphael Heinzelmann hat schon 100 Bundesligaspiele absolviert

Ein echter Allrounder ist Raphael Heinzelmann. Der 21-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs kam in bisher 100 Spielen für die erste Mannschaft auf 33 Tore und 22 Vorlagen. Mit Turm-Statur ist er als Angreifer wie als Verteidiger bei seinen Trainern gefragt. „Rapha übernimmt immer mehr Verantwortung, schaut, dass Dinge richtig gemacht werden und geht voran”, baut Nustedt auf den „Felsen”.

Körperliche Durchsetzungsfähigkeit, gepaart mit sehr hoher Spielintelligenz, wie ihm Headcoach Daniel Nustedt bescheinigt, bringt auch der 22-jährige Angreifer Benedikt Richardon mit. Auf dem Feld anpackend, daneben engagiert, ist der Kauferinger der neue Kapitän der Red Hocks. Richardon, der beim Schlussspurt der vergangenen Saison verletzt zuschauen musste, ist wieder topfit. In der Vergangenheit steigerte er seine Punkteausbeute von Jahr zu Jahr und war in der vergangenen Saison eine der tragenden Säulen des Teams. In bisher 115 Bundesligaspielen erzielte er 36 Toren und 31 Vorlagen.

Der Testspielgegner ist klarer Favorit

So alt sei er noch gar nicht, schaut Torwart Dominik Bürger auf seine 24 Jahre, die ihn bereits zu einem der Routiniers im Kader der Red Hocks machen. „Ein emotionaler Goalie, der sein Team pushen kann”, fasst Nustedt zusammen. Früh aus der Jugend aufgerückt, hat Bürger 138 Spiele im Pokal und der Bundesliga absolviert – kein Schlussmann hat mehr auf dem Buckel.

„Man muss kein großer Wahrsager sein, um zu wissen, dass es gegen Waldkirch-St. Gallen Gegentore geben wird”, blickt Headcoach Nustedt dem Härtetest gegen die Schweizer entgegen. Das Nachbarland ist der hiesigen Floorballentwicklung um einige Jahre voraus, und der Gast gehört der höchsten Liga an. Was Nustedt sehen will, wenn Kauferings Exportschlager Tino von Pritzbuer und sein Team die Red Hocks fordern: Rückschläge abschütteln, schnell wieder in die Spur finden. „Wir wollen uns Respekt für unsere Spielweise erarbeiten.” Los geht’s am Samstag, 10. August, um 19.30 Uhr in der Isidor-Hipper-Halle in Landsberg. (AZ)