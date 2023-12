Floorball

Bundesliga: Red Hocks beenden das Jahr 2023 mit zwei Heimspielen

Können die Red Hocks (vorne Kapitän Marco Keß) im Jahr 2023 noch mal jubeln? Am Wochenende stehen zwei Heimspiele für die Kauferinger in der Floorball-Bundesliga an.

Plus Die Kauferinger Floorballer treten in der Bundesliga noch gegen Holzbüttgen und Hamburg an. Die Gastgeber sind in beiden Partien Außenseiter.

Die letzten beiden Spiele im Jahr 2023 stehen für die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering an. Sowohl gegen Holzbüttgen am Samstag, als auch gegen Hamburg am Sonntag treten die Red Hocks zu Hause an – und wollen als Außenseiter überzeugen.

Nicht mehr auf die Ergebnisse sehen, sondern auf die Fortschritte: Das hatte Trainer Daniel Nustedt für den Rest der Saison seiner Mannschaft als Ziel vorgegeben. Dennoch werden auch die Ergebnisse wichtig bleiben, um sich für die Play-downs, die für die Kauferinger immer wahrscheinlicher werden, eine gute Ausgangsposition zu erreichen. Aktuell liegen die „Roten vom Lech“ auf dem letzten Tabellenplatz und haben mit 5 Punkten bereits 17 Punkte Rückstand auf Rang acht, der die Teilnahme an den Play-offs bedeutet. Und genau auf diesem achten Platz liegt der Gast der Kauferinger am Samstag.

