Bundesliga: Red Hocks Kaufering gelingt die Revanche

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering setzen sich gegen Hamburg durch. Im letzten Drittel machen es die Gastgeber noch mal spannend.

Den Kauferingern ist die Revanche gelungen: Durch den 8:5-Heimsieg gegen die Piranhhas Hamburg haben sie auch den siebten Platz in der Tabelle sicher. Allerdings machten es die Kauferinger nach einem furiosen Start noch mal spannend.