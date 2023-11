Bundesliga: Red Hocks Kaufering kassieren zu viele Strafen

Plus In der Floorball-Bundesliga hilft der Heimvorteil Red Hocks nichts. Gegen den Tabellendritten aus Leipzig fällt die Niederlage eindeutig zu hoch aus.

Mit dem Sieg in München wollten die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks eine Serie starten. Dieser Start muss verschoben werden, denn im Heimspiel gegen MFBC Leipzig gab es eine deutliche Niederlage. Allerdings spiegelt das Ergebnis nicht den Spielverlauf wider.

Das 3:10 auf der Anzeigetafel machte sich bitter aus, so klar waren die Kauferinger keineswegs unterlegen. Vor allem im Spiel fünf gegen fünf standen sich zwei fast gleichwertige Teams gegenüber. Allerdings war dies ab dem zweiten Drittel zu selten der Fall – vor allem auf Kauferinger Seite dürfte man einige Strafen doch als sehr zweifelhaft empfunden haben.