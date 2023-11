Floorball

vor 32 Min.

Bundesliga: Red Hocks Kaufering wollen eine Serie starten

Plus Die Kauferinger Floorballer gehen nach dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga mit neuem Selbstvertrauen ins Heimspiel gegen Leipzig. Die Unterstützung der Fans ist wichtig.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Mit neuem Selbstvertrauen können die Kauferinger Floorballer in den letzten Hinrundenspieltag der Floorball-Bundesliga gehen. Das wird auch nötig sein, denn am Samstag ist ab 18 Uhr der Tabellendritte MFBC Leipzig im Kauferinger Sportzentrum zu Gast.

Auch wenn der Sieg in München am vergangenen Spieltag die Kauferinger in der Tabelle nicht vom letzten Platz gebracht hat: „Emotional war es sehr wichtig“, sagt Trainer Daniel Nustedt. „Jetzt hoffen wir, dass der Bann endlich gebrochen ist.“ Zahlreiche Fans hatten die Kauferinger in München unterstützt und „das war für uns extrem wichtig“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen