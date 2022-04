Bundesliga: Überzeugender Auftritt der Red Hocks Kaufering

Plus Das Kauferinger Bundesliga-Team nutzt den Heimvorteil gegen Schriesheim. Bei den Red Hocks ist ein ehemaliger Nationalspieler wieder mit dabei.

Die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering können die Osterfeiertage genießen: Sie haben erstmals seit Langem die Play-down-Plätze verlassen. Auch die Gegner haben diesmal für die Kauferinger gespielt.