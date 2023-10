Floorball

vor 20 Min.

Der erste Sieg für die Red Hocksin der Floorball-Bundesliga

Plus Beim Derby der Floorball-Bundesliga in München gelingt den Kauferingern der erste Dreier in der laufenden Saison. In Dresden zeichneten sich schon weitere Fortschritte an.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Im zehnten Spiel der laufenden Floorball-Bundesliga gelang den Red Hocks Kaufering der erste Sieg. In München setzte sich das Team von Trainer Daniel Nustedt knapp durch. Tags zuvor in Dresden zeigten sich schon weitere Verbesserungen, die aber nicht mit Zählern belohnt wurden.

Endlich hat es geklappt: Im vorletzten Spiel der Hinrunde verbuchen die Kauferinger Floorballer den ersten Sieg. Mit 3:1 setzten sich die „Roten vom Lech“ beim Nachbarn durch. Der Aufwärtstrend hatte sich auch beim Spiel in Dresden fortgesetzt, da aber unterlagen die Kauferinger noch mit 4:6. Bis zum letzten Drittel war das Spiel in Dresden offen gewesen. Im Startabschnitt legten die Gastgeber zwar vor, doch Benedikt Richardon und Antton Lukka drehten die Partie zugunsten der Kauferinger. Sekunden vor der ersten Pause glich Dresden noch aus. Im Mitteldrittel ging der Gastgeber in Führung, kassierte aber kurz vor Schluss zwei Strafen.

