Die Floorballer der Red Hocks Kaufering erleben ein Déjà-vu

In der ersten Runde der Play-downs in 1. Floorball-Bundesliga verlor Kaufering gegen Schenefeld in drei engen Partien letztlich mit 1:2 gegen die Norddeutschen. Im zweiten Anlauf sollte es gegen München, das seine Serie mit 0:2 gegen Schriersheim verlor, unbedingt besser laufen. Der Verlierer spielt kommende Saison nur noch in der 2. Liga, für den Gewinner des bayerischen Duells gibt es dann in einer weiteren Serie gegen einen Zweitligisten noch die Möglichkeit, die Klasse zu halten. Die Kauferinger und Münchner äußern sich zu der Serie, die am Samstag um 16 Uhr im Sportzentrum Kaufering startet. Für die Vereine ist es ein Déjà-vu.

Schon im vergangenen Jahr standen sich beide Mannschaften in den Play-downs gegenüber. Damals gerieten die Red Hocks ins Hintertreffen, um dann auswärts den Bock umzustoßen und die Saison zu einem guten Ende zu bringen. Dieses Mal wollen die Kauferinger zu Hause direkt vorlegen. Im Derby werde die Unterstützung von den Rängen erneut von unschätzbarem Wert sein, betont Routinier Marco Keß. „Wir bauen am Sonntag natürlich auf die Unterstützung unserer tollen Fans und werden alles geben, um den ersten Sieg in der Serie einzufahren.“

München geht leicht favorisiert in das Duell mit Kaufering

Der Tabelle nach sei sein FBC das favorisierte Team, sagt FBC-Spielertrainer Julian Rüger. „Die bisherigen Spiele in dieser Saison waren eng, auch die kommenden werden eng bleiben“, blickt der Münchener mit langer Kauferinger Vergangenheit voraus. „Es sind viele Emotionen drin.“ Umso mehr komme es auf die Grundtugenden an, sagt Keß: „Wille, Kampfgeist, Laufbereitschaft. Im Abstiegskampf sowieso unabdingbar – und in einem Derby erst recht.“

Viele Tore verspricht die Serie allerdings nicht. Die Münchener hatten zuletzt arge offensive Probleme, räumt Rüger ein. Auch bei den Red Hocks passte das Verhältnis zwischen betriebenem Aufwand und Ausbeute nicht. „Wir müssen offensiv den besser postierten Mitspieler finden, dennoch auch die Verantwortung zum richtigen Zeitpunkt wahrnehmen und unsere Chancen effektiv nutzen“, so der Kauferinger Marco Keß. Das gelte auch für die zuletzt mal eiskalte, mal zu ungefährliche Überzahlformation.

Wichtig sei für das Team vom Lech auch, dass es sich von der Strafbank fernhalte und nicht unnötig schwäche und in Bedrängnis bringe durch Strafen. Defensiv könne es nur über eine aufmerksame Gemeinschaftsleistung gehen, fügt der Routinier noch an.