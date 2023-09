Die Red Hocks Kaufering II treten zu Hause im Pokal an

Die Regionalliga-Team der Red Hocks Kaufering erwartet in der ersten Runde um den Floorball-Pokal einen Zweitligisten. Der Heimvorteil soll helfen.

Nicht nur die Bundesliga-Herren, auch die Regionalliga-Mannschaft der Kauferinger Floorballer startet in die neue Saison: Am Samstag, ab 18 Uhr, steht für das Team von Trainer Tom Richardon und Lukas Wexenberger das Pokal-Heimspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger Floorball Mainz an.

Über den Sommer hat sich auch das Gesicht der Red Hocks II ein wenig verändert. Talente wie Gregor Denks und John Blümke haben den Sprung in die Erste geschafft. Dafür wechselten einige Bundesliga-Größen wie Daniel Szirbeck, Justus Wende, Lukas Wexenberger, Marc Lippert und Marco Tobisch in die Zweite.

Der Eintritt zum Spiel von Kaufering ist frei

Tobisch, der zuletzt auch zum neuen Kapitän der Herren II gewählt wurde, erklärt in Hinblick aufs Pokalspiel: „Die Mainzer haben eine spannende Entwicklung genommen und sich kontinuierlich gesteigert. Gespielt haben wir bislang noch nie gegeneinander, deshalb sind wir sehr gespannt, was uns am Samstag erwartet.“

Auf jeden Fall geht das Team gut vorbereitet und hoch motiviert in die Partie. Der Eintritt ist für Zuschauer am Samstag wie gewohnt frei, der Anpfiff um 18 Uhr. (AZ)