Floorball

vor 6 Min.

Die Red Hocks Kaufering müssen zwei Mal auswärts ran

Für die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering stehen zwei schwere Auswärtsaufgaben an. Vor allem am Sonntag stehen die Kauferinger unter Zugzwang.

Plus Red Hocks Kaufering bestreiten in der Bundesliga einen Doppelspieltag auswärts. Vor allem das Spiel am Sonntag ist wichtig.

Für die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering steht der nächste Doppelspieltag an: In Hamburg geht es am Samstagabend gegen die „Piranhhas“, am Sonntag wartet wenige Kilometer weiter Blau-Weiß 96 Schenefeld.

