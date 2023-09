Die Red Hocks Kaufering sind in der Bundesliga gleich zweimal im Einsatz

In der Floorball-Bundesliga steht für die Kauferinger gegen die Floorfighters Chemnitz das erste Heimspiel an. Am Sonntag geht es für das Team nach Schriesheim.

Nach Monaten ohne Floorball im Kauferinger Sportzentrum wird am Samstag das erste Mal zur neuen Saison der Lochball rollen. Am Sonntag steht für die Red Hocks Kaufering die Auswärtsfahrt nach Schriesheim an. Dort will man die ersten Auswärtspunkte der neuen Bundesliga-Saison eintüten.

Am Samstag, ab 18 Uhr, geht es vor heimischer Kulisse gegen Chemnitz. An die Männer in Blau-Weiß hat man gute Erinnerungen in Kaufering, wenn man an die vergangene Saison denkt. In Chemnitz sicherten sich die Kauferinger drei Punkte und im Pokalspiel gelang gegen die Floorfighters der Einzug ins Final 4. Doch das Team um Kapitän Hannes Langstraß hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison verändert. Julian Rüger ist dort beispielsweise nicht mehr Spieler und Trainer – er kehrte nach München zurück. Stattdessen sitzt jetzt Oliver Günther an der Bande und auch Verstärkung aus dem Ausland kam dazu.

Chemnitz ist besser in die Bundesliga gestartet als Kaufering

Mit der neuen Unterstützung hatten die Chemnitzer einen „besseren Start erwischt als wir“, meint Joe Föhr, der im ersten Spiel zum internen Best-Player gewählt worden war: Chemnitz gewann nämlich mit 9:7 zu Hause gegen Bonn. „Wir werden also noch hungriger ins Spiel gehen“, fügt der frühere Ammendinger an. Besonders die beiden neuen Finnen im Kauferinger Team sind heiß auf das Spiel. Denn schließlich ist die heimische Kulisse etwas besonders und das scheint sich auch bis nach Finnland herumgesprochen zu haben. „Ich bin sehr gespannt, denn was man so hört, sind unsere Fans die besten in der Bundesliga. Das wird unser Spiel pushen“, freut sich „Ekki“ Eliel Haapalahti auf das erste Heimspiel.

37 Bilder Red Hocks Kaufering gewinnen Play-off-Spiel gegen Holzbüttgen Foto: Christian Rudnik

Antton Lukka hofft, dass viele Fans in die Halle kommen und das Team unterstützen. „Wenn wir es schaffen, genauso stark wie gegen Berlin anzufangen, und zum Ende des Spiels konsequent bei der Sache sind, wird das ein enges Spiel, das wir gewinnen können“, gibt sich der finnische Verteidiger selbstbewusst. Unabhängig vom Spiel werden der Samstagabend im Sportzentrum und alle weiteren Heimspiele ein Event – dafür wollen die Kauferinger Floorballer sorgen. Die Verantwortlichen haben die Sommerpause genutzt, denn sie wollen „den Heimspielen noch mehr Eventcharakter verleihen“, zeigt sich Abteilungsleiter Marc Ulius mit Vorfreude auf die kommenden Heimspiele. „Seid gespannt und schaut es euch selbst an.“

Mit Schriesheim hat Kaufering noch eine Rechnung offen

Am Sonntag steht dann das zweite Auswärtsspiel der Saison an. Die Mannschaft vom Lech wird die Reise nach Schriesheim antreten. Schriesheim spielt am Samstag auswärts gegen den letztjährigen Finalisten MFBC Leipzig.

Vergangene Saison hatte Kaufering beide Spiele gegen die Mannheimer verloren. Das soll sich am Sonntag ändern. Schriesheim hat sein erstes Saisonspiel gegen Wernigerode gewonnen, besonders Alexander Burmeister hat mit sieben Scorerpunkten dabei auf sich aufmerksam gemacht. Die Jungs um Kapitän Marco Keß sind also gewarnt. Die Verteidigung muss so, wie in jedem Spiel hier besonders gut sein. Es wird also ein floorballreiches Wochenende für die „Rote Macht vom Lech“. „Wir freuen uns über jede Unterstützung am Samstag in der Halle und am Sonntag live im Stream auf Youtube von Floorball Schriesheim“, so der Kauferinger Kapitän.