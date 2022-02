Die Taktik der Red Hocks Kaufering geht nicht auf

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering kämpfen in der Bundesliga um den Klassenerhalt. Gegen Holzbüttgen gibt es nichts zu holen.

Die Red Hocks Kaufering haben nun auch das erste Spiel im Jahr 2022 absolviert. Nachdem coronabedingt die ersten Spiele verschoben werden mussten, stand nun das Heimspiel gegen den Dritten der Floorball-Bundesliga, die DJK Holzbüttgen, auf dem Programm. Die am Ende deutliche 2:8-Niederlage für den Vorletzten Kaufering täuscht aber über den Spielverlauf hinweg, wie Kauferings Kapitän Marco Tobisch sagt.