Doppelt bitteres Heimspiel für Red Hocks Kaufering

Plus Kauferings Floorballer verlieren ihr Heimspiel in der Bundesliga gegen Bonn. Ein wichtiger Spieler fällt aus. Wie der direkte Klassenerhalt gelingt.

Die Red Hocks Kaufering hätten im Heimspiel gegen Bonn in der Floorball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können. Doch nach furiosem Start brachte eine Verletzung das Team aus dem Tritt und sorgte dafür, dass die Kauferinger weiter um den Klassenverbleib kämpfen müssen. Dabei wird ihnen ein sehr wichtiger Spieler fehlen.