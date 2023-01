Ein besonderer Doppelspieltag für die Red Hocks Kaufering

Plus Die Kauferinger Bundesliga-Floorballer treten zwei Mal gegen Chemnitz an. Dennoch dürfen die Fans zwei ganz unterschiedliche Heimspiele erwarten.

Zwei Mal an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gegen denselben Gegner – das bedeutet eigentlich Entscheidungsspiele. Eine Entscheidung wird auch diesmal fallen, wenn die Kauferinger Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering am Samstag und Sonntag gegen Chemnitz spielen. Allerdings geht es dabei nicht um den Klassenerhalt.