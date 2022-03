Ein schwaches Drittel kostet Kaufering den möglichen Sieg

Plus Floorball-Bundesliga: In Leipzig verspielen die Red Hocks Kaufering eine Führung. Auf die Floorballer warten harte Wochen.

Die Fahrt nach Leipzig hat sich für die Red Hocks nicht gelohnt. Ein schwaches Mitteldrittel kostet die Kauferinger Bundesliga-Floorballern einen durchaus möglichen Punktgewinn, so aber mussten sie sich 5:8 geschlagen geben. Und es wird nicht leichter für die Floorballer.