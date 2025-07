Red Hocks Kaufering erhalten für die 2. Bundesliga-Floorball Verstärkung aus Finnland

So wie er Floorball unter der Haut trägt, so hat er es auch im Blut: Mit dem 22-jährigen finnischen Torjäger Miro Akerlund geben die Red Hocks Kaufering ihren ersten internationalen Neuzugang für die kommende Saison in der 2. FBL bekannt. Für den Nachwuchs von Eliteclub Happee hat er gespielt, zuletzt war er in der 2. Division für MSM im Einsatz. Die Logos seiner bisherigen Teams hat sich Akerlund auf den Arm tätowieren lassen, nun könnte das der Red Hocks dazukommen.

Papa, Bruder, Schwester – Familie Akerlund ist floorballbegeistert. So war es nur logisch, dass auch Miro früh durchstartete. Der Abschluss sei schon immer seine große Stärke gewesen, erinnert sich der Kauferinger Neuzugang. Derart oft ließ er es in seinen Jugendjahren scheppern, dass Einladungen zu den Lehrgängen der finnischen Nachwuchsnationalmannschaften folgten – der letztendliche Sprung ins Kernteam blieb aber verwehrt.

Der neue Stürmer legte eine Pause ein

„Er ist ein körperlich stark und hat einen starken Abschluss“, sagt Kauferings letztjähriger Verteidiger Eemeli Ylänen über seinen Teamkameraden aus Nachwuchstagen. Mit 18, 19 Jahren sei ihm der ganz große Ehrgeiz dann abhandengekommen, blickt Akerlund zurück. „Andere Dinge im Leben wurden wichtiger für mich“, fasst er ehrlich zusammen. Statt die allerhöchste Ebene in Angriff zu nehmen, zog er es vor, einen anderen Traum wahrzumachen und an der Seite seines sieben Jahre älteren Bruders in der 2. Division zu spielen.

In der vergangenen Saison war das Feuer dann wieder da. „Ich habe meine Motivation wiedergefunden und wieder angefangen Tore zu schießen“, schildert Akerlund. Jetzt brenne er auf seine Station in Kaufering und darauf, ein besserer Spieler zu werden. Er hoffe auf eine großartige Saison, freue sich auf seine Teamkollegen, neue Freunde, die deutsche Fankultur und die Sprache. Sich selbst setzt er zum Ziel: „Ich will wieder auf dieses Level, auf dem ich schon einmal war.“

Zwei Spieler wechseln von Donauwörth nach Kaufering

Außerdem verstärken die Red Hocks ihre Mannschaft mit zwei letztjährigen Regionalligaspielern des SV Nordheim. Der 18-jährige Angreifer Jonas Knaus war mit 43 Punkten in elf Spielen ligaweit der zweitbeste Scorer. Auch der 20-jährige Philipp Hofer legte eine starke Saison hin (elf Spiele, 26 Punkte). „Ich sehe in Kaufering die Chance, mich weiterzuentwickeln“, verspricht der Allrounder vollen Einsatz. (AZ)