Eine Niederlage, die zur Saison der Kauferinger Floorballer passt

Irgendwie war es ein Spiegelbild der gesamten Saison: Nach einem dramatischen Spiel unterlagen die Red Hocks Kaufering im Pokal-Viertelfinale gegen den Zweitligisten Ebersgöns. Erst in der Verlängerung fiel die Entscheidung, der Traum vom Einzug ins Floorball-Final4 ist damit für das Team von Trainer Daniel Nustedt geplatzt. Viel Zeit, die Niederlage zu verdauen, haben die Kauferinger nicht, denn schon am 1. März findet das erste Play-down-Spiel statt, dann geht es darum, den Verbleib in der 1. Bundesliga zu sichern.

Was für eine bittere Niederlage für die Kauferinger. Über zwei Drittel hinweg dominierten die Gastgeber die Partie gegen Tollwut Ebersgöns, doch in der Verlängerung hatten die Gäste das nötige Glück auf ihrer Seite. Sinnbildlich dafür: Nach einer Großchance der Kauferinger fiel der entscheidende Treffer im direkten Gegenzug und dann auch noch ganz unglücklich.

Red Hocks Kaufering vergeben zu viele Torchancen

Dabei hätten die Kauferinger die Partie eigentlich schon im ersten Drittel zu ihren Gunsten entscheiden können. Ebersgöns zeigte viel Respekt, stand extrem tief und Kaufering konnte minutenlang auch ohne Überzahl ein Powerplay aufziehen. Allerdings verteidigten die Gäste gut, Kaufering feuerte zwar aus allen Lagen aufs Tor, doch die Schüsse waren zu leicht zu parieren. Die wenigen Angriffe der „Tollwütigen“ hatten es jedoch in sich und David Winzinger, der nach Erkrankung wieder das Kauferinger Tor hütete, hatte keine leichte Aufgabe. Dennoch schien es nur eine Frage der Zeit, wann Kaufering in Führung gehen würde. In der 6. Minute bracht Benedikt Föhr den Bann - doch nur fünf Sekunden später fiel der Ausgleich. Kaufering machte weiter Druck, das 2:1 in der 16. Minute durch Marco Keß war hochverdient - und der Vorsprung hielt diesmal auch bis zur ersten Pause.

Icon Galerie 73 Bilder Floorball Bundesliga: Die Bilder vom Spiel der Red Hocks Kaufering gegen den USC Sparkasse Weißenfels.

Als Daniel Wipfler in der 30. Minute auf 3:1 stellte, schien Kaufering auf die Siegerstraße einzubiegen - doch dann wurde es bitter. Erneut dauerte es keine zehn Sekunden und Ebersgöns war wieder auf 2:3 dran und in der 31. Minute fiel dann auch noch der Ausgleich. Kaufering fing sich wieder, nun war es aber ein ausgeglichenes Spiel, schade, dass die Red Hocks eine Überzahl (36.) nicht nutzen konnten. Im letzten Abschnitt gab es die nächste kalte Dusche für die Gastgeber: in der 53. Minute ging Ebersgöns erstmals in diesem Spiel in Führung. Die Red Hocks zeigten tolle Moral und belohnten sich mit dem Ausgleich durch Ferdinand Reichenberger in der 56. Minute - es ging in die Verlängerung, mit dem bitteren Ausgang. Nach 5:22 Minuten schossen die Gäste Keeper Winzinger an und der Ball ging ins Netz - ein Tor, das symbolisch für das Pech der Kauferinger in dieser Saison steht.

Das müssen Trainer Daniel Nustedt und sein Team nun aber schnell verarbeiten, am Samstag, 1. März, findet ab 17 Uhr in Kaufering das erste Play-down-Spiel gegen Schenefeld statt, dann gilt es, in dieser Best-of-Three-Serie in Führung zu gehen.