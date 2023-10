Floorball

vor 34 Min.

Endlich wieder ein Bundesliga-Heimspiel für Red Hocks Kaufering

Plus Die Floorballer des VfL Kaufering waren zuletzt viel unterwegs. Am Samstag steht wieder ein Heimspiel an. Gegen die Red Devils Wernigerode sind die Gastgeber unter Zugzwang.

Von Margit Messelhäuser

Viele Kilometer machten die Floorballer der Red Hocks Kaufering in den vergangenen Wochen. Am Samstag steht aber wieder ein Heimspiel für das Bundesliga-Team an. Ab 18 Uhr erwarten die „Roten vom Lech“ die Red Devils aus Wernigerode und da soll die Wende gelingen. Aber es gibt schon die nächste Hiobsbotschaft bei den Gastgebern.

Sieben Spiele haben die Kauferinger mittlerweile in der Floorball-Bundesliga absolviert – auf den ersten Sieg wartet das Team von Trainer Daniel Nustedt aber noch. Lediglich einen Punkt konnten die Kauferinger bislang verbuchen und liegen am Tabellenende. Nun bauen die Red Hocks auf den Heimvorteil, denn es müssen Punkte her, um nicht den Anschluss an die Play-off-Plätze zu verlieren. Wernigerode könnte der richtige Gegner sein, denn bei den Red Devils läuft es bislang durchwachsen. Zu Hause sind die Roten Teufel zwar noch ungeschlagen, auswärts blieben sie bislang jedoch ohne Punktgewinn.

